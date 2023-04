Cronaca nazionale/ Neonato sfugge dalle mani della madre, batte il capo per terra e muore

Dolore in un’intera comunità per una tragedia e la morte di un neonato.

A Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un bambino di soli 4 mesi è morto tragicamente dopo essere stata vittima di una improvvisa caduta nell’abitazione di famiglia nella cittadina siciliana.

Il piccolo sarebbe caduto in casa sua battendo violentemente la testa a terra. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Milazzo e poi trasferito al Policlinico di Messina, purtroppo i medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo e il neonato è deceduto poche ore dopo a causa dei traumi subiti nella caduta

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri.

Foto di repertorio