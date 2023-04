Coronavirus in Italia, aumenta il contagio ma diminuiscono i deceduti in una settimana

Sono dati in chiaroscuro, quello dell’ultimo bollettino settimanale sulla situazione del contagio da Covid in Italia: aumentano i contagi, ma per fortuna diminuiscono i deceduti.

Nella settimana dal 7 al 13 aprile, si sono registrati 21.779 nuovi contagi da Covid-19, in crescita dell’8,5% rispetto alla settimana precedente (quando erano 20.075). Sono stati 129 i decessi in 7 giorni, con una riduzione del 25,4% rispetto alla settimana precedente (quando erano 173).

Questi i dati del bollettino settimanale del Ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19.

Cresce il tasso di positività che si attesta al 6,9%, 1,7 punti percentuali in più rispetto alla settimana precedente (5,2%).