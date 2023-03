Cronaca nazionale/ Malore dopo un allenamento, campione di pugilato in coma farmacologico

Sono momenti di grande apprensione per le sorti di un campione di pugilato.

Restano stazionarie ma sono migliorate le condizioni del pugile Daniele Scardina, 30 anni, operato d’urgenza al cervello martedì sera, dopo un’emorragia cerebrale.

Il campione di pugilato detto King Toretto avrebbe avuto un malore in spogliatoio mentre si allenava in una palestra di Buccinasco (in provincia di Milano). Trasportato tempestivamente in ospedale è stato operato d’urgenza alla testa, le sue condizioni sono descritte come serie ma stabili

Attualmente si troverebbe in coma alla clinica Humanitas di Rozzano in provincia di Milano.

Avrebbe reagito agli impulsi indotti dai medici e il suo encefalogramma sembrerebbe andare meglio. Anche la tac sarebbe risultata positiva.

L’atleta sarebbe ancora in coma farmacologico.