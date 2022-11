Ennesimo incidente, purtroppo mortale.

Travolta e uccisa da un camion betoniera a Bolzano. Disperato il tentativo dei sanitari di rianimare la giovane donna per mezz’ora, ma per lei non c’è stato niente da fare.

Aveva 34 anni, proveniva dalla Campania e insegnava matematica e scienze.

Foto di repertorio