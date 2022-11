Scuola. L’Istituto Montini da papa Francesco in Vaticano, in prima linea “per la pace”

L’istituto Comprensivo Montini di Campobasso si prepara a vivere un momento di grande valore educativo e di straordinaria formazione sociale per la Pace. Gli alunni delle classi IA e della IF della scuola secondaria di primo grado, accompagnati dai loro docenti, incontreranno Papa Francesco presso l’Aula Paolo VI della Città del Vaticano. Le studentesse e gli studenti del IC Montini di Campobasso assieme agli studenti di tutte le scuole d’Italia che hanno

aderito all’iniziativa, vivranno un momento di confronto con il Santo Padre sui valori della Pace,

del rispetto e della Cura dell’altro.

“Se è vero che le guerre nascono nelle menti degli uomini, la scuola diventa il luogo dove insegnare a costruire la pace, a conoscere ed amare le diversità, a progettare un futuro migliore” così come ha dichiarato la dirigente Scolastica Agata Antonelli.



L’iniziativa rientra nel Programma nazionale di Educazione civica “Pace, fraternità e dialogo. Sui

passi di Francesco”, nato dalla collaborazione tra la Rete delle Scuole di Pace, alla quale l’Istituto Montini ha aderito dal 2014, e il Coordinamento Nazionale Enti Locali per la pace e i diritti umani. Attraverso il tema “Per-la-pace. Con-la-cura” l’obiettivo è quello di promuovere un percorso di formazione diretto a valorizzare l’azione di insegnanti e Dirigenti scolastici impegnati nell’educazione degli alunni. Nella consapevolezza che la pace è una competenza da costruire, si lavorerà partendo dalla straordinaria figura di San Francesco “fratello di tutte le creature terrestri e celesti”, confrontandosi sullo strumento di lavoro indicato come il “Quaderno degli esercizi per la pace”.

L’incontro con Papa Francesco, al quale gli alunni consegneranno una lettera e i lavori

realizzati con le proprie mani, è il cuore di un percorso comune, nazionale e internazionale, iniziato lo scorso 21 settembre 2022, con la celebrazione della Giornata internazionale della pace.



L’iniziativa si concluderà dal 15 al 21 maggio 2023, con il Meeting Nazionale delle scuole di pace e la Marcia Perugia-Assisi della Pace e della Fraternità. Il Dirigente, i docenti e gli alunni sono lieti di partecipare a eventi di questo carattere anche motivati dallo spirito cattolico che vede la intitolazione della scuola a Papa Giovanni Paolo II.