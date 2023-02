Cronaca nazionale/ Gli sparano due colpi di pistola alla nuca, muore dopo due giorni in ospedale

È morto in ospedale a Brindisi il 31enne che era stato colpito da due proiettili che lo avevano raggiunto alla nuca ferendolo gravemente nella notte a Torre Santa Susanna. Condotto d’urgenza da alcuni amici in ospedale, l’uomo era arrivato in pronto soccorso in condizioni già disperate.

Era stato anche operato d’urgenza e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione e, nonostante ogni tentativo da parte dei medici, non si è mai più ripreso ed è morto nell’ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, l’omicidio sarebbe da collocare in una guerra tra bande della zona .