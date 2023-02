Cronaca nazionale/ Frontale fra due moto, muoiono tre persone

Una comunità sotto shock e il dolore per un gravissimo incidente stradale, con un bilancio di vittime altissimo: tre morti.

E’ avvenuto in provincia di Latina, lungo la strada regionale 83, che si snoda nel Comune di Itri. A rimanere coinvolte due moto, che per cause non note e ancora in corso d’accertamento si sono scontrate in località Curvone Belvedere.

Un giovane di ventotto anni, originario di Arce, era il più giovane; poi una coppia, lei , quarantasette e lui quarantaquattro anni di Itri e Fondi,

Le motociclette hanno avuto uno scontro frontale. Sul posto è intervenuto il personale sanitario a bordo di diversi mezzi di soccorso.

I paramedici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri.

