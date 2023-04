Le indagini chiariranno i contorni del fatto di sangue.

Giallo nel pavese dove una donna di 38 anni è stata trovata morta, in una casa di Scaldasole (in provincia di Pavia), in Lomellina: dai primi accertamenti sembra che si tratti di un omicidio.

All’esterno della casa è stato trovato un parente della donna, il fratello, ferito a coltellate

La vittima sarebbe stata accoltellata: sul posto sono subito intervenuti i carabinieri.

Foto di repertorio