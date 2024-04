Cronaca nazionale/ Diciottenne straniero aggredito e ucciso a colpi di pistola

Mistero su un caso di omicidio, con una vittima giovanissima.

Un 18enne è stato ucciso a colpi di pistola mentre dormiva con la moglie in un furgone a Milano; è morto un’ora dopo al Policlinico.

I genitori e la compagna della vittima sono stati portati in Questura per essere sentiti come testimoni, mentre nella zona sono tornati invece due fratelli e una sorella, che abitano in altri camper diversi da quello della vittima.

Sarebbero state 5-6 persone ad aggredire il diciottenne, picchiandolo fuori dal furgone, e poi sparandogli.

Gli investigatori della squadra mobile stanno esaminando le telecamere di sorveglianza nella zona per ricostruire l’omicidio del 18enne.

La notizia riportata dall’agenzia LaPresse.

Foto di repertorio