Cronaca nazionale/ Cerca di buttarsi dal balcone, salvata dal marito

Un gesto estremo che per fortuna non si è compiuto fino in fondo grazie alla prontezza di riflessi dell’uomo.

Tentato suicidio a Pesaro, giovane mamma si butta dal terrazzo e il marito l’afferra al volo. Aveva scavalcato in un lampo la balaustra del suo balcone, ma all’ultimo secondo il marito l’ha afferrata per un braccio riuscendo a resistere per circa 20 minuti fino a quando sono arrivati i vigili del fuoco che lo hanno aiutato ad issare in casa la moglie.

Hanno iniziato a tranquillizzarla fino al ricovero in ospedale, a psichiatria.

Foto di repertorio