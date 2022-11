Calcio/ Campobasso 1919- Virtus Gioiese 5-0

Campobasso 1919

Pinto, Martino, Colombo, Ioio , Cavallini, Fazio, Franchi, Traorè, Ripa, Lombari, Vanzan.

All Di Meo.

Virtus Gioiese

Cazaux, Riccio, Favella, Vessella,Ciardiello, Barone, Gaetano, Massaro, Dello Iacono, Leonetti, Fiorillo.All. Ferrucci.

arbitro: Matarese di Termoli.

Marcatori: al 9′ e al 45′ Ripa, al 61′ Lombari, al 67′ Tizzani , al 80′ Vanzan.

Il Campobasso 1919 , ha un altro sponsor, si tratta della Valmolise industria casearia di Giuseppe e Antonio Di Paola. Al 5′ , azione degli ospiti, ma la sfera termina fuori, al 9′ rossoblu in vantaggio con Ripa che batte Cazaux: è 1-0 per i locali. Al 24′ si scontrano Pinto e Fiorillo , i due restano a terra ma si rialzano dopo le cure del caso.

Il Campobasso 1919, oggi non gioca bene come nelle precedenti gare e il merito è anche della squadra avversaria. Al 45′ , ancora Ripa , realizza il 2-0 per la propria squadra.L’arbitro, fischia la fine del primo tempo, e le due squadre vanno al riposo con i locali in vantaggio per 2-0.

Nel secondo tempo, al 50′ lancio di Franchi per Ripa che si fa anticipare, al 60′, escono

Ripa e Cavallini ed entrano Fruscella e Tizzani, negli ospiti esce Riccio ed entra Barbieri. Al 61′, Lombari segna il 3-0, su lancio di Fruscella e al 67′ è Tizzani a realizzare il 4-0. Al 80′, ci pensa Vanzan a siglare il 5-0 con un bel pallonetto.

Al 85′, brutto fallo di Barbieri su Vanzan e il direttore di gara lo espelle.

Finisce così, la partita con un’altra vittoria dei rossoblu che domenica giocheranno contro L’Alto Casertano , i Campani oggi hanno perso 3-1 a Isernia e faranno di tutto per vincere.

Arnaldo Angiolillo