Cronaca nazionale/ Avverte un malore in aereo, 35enne perde la vita mentre è in volo

Tragedia dei cieli in Piemonte.

E’ accaduto all’aeroporto di Torino-Caselle dove un passeggero di trent’anni è morto mentre era in volo dal capoluogo piemontese a Lamezia Terme, in Calabria. L’uomo, che viaggiava in compagnia della moglie, ha avuto un malore più o meno a metà del tragitto; sarebbe stato colto da un arresto cardiaco.

Il 35enne è stato soccorso a bordo del velivolo mentre l’allarme al 112 era già stato lanciato. Ma una volta atterrato, per il passeggero non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

La moglie, che era con lui, ha accusato a sua volta un malore ed è stata trasportata in ospedale dal 118. Il velivolo è rimasto fermo sulla pista per consentire gli accertamenti dei tecnici dello Spresal e della polizia.

Su quanto accaduto ora indagano la Polaria e i tecnici dello Spresal.

Foto di repertorio