Cronaca/ Inchiesta su medici e personale sanitario non vaccinato: 21 denunce in Molise

Ci sono anche 21 posizioni aperte in Molise, nell’inchiesta che ha portato a scoprire a livello nazionale 281 tra medici e personale sanitario, che esercitavano regolarmente la professione, anche ospedaliera, senza essere vaccinati. Da ciò scaturiranno le relative denunce per esercizio abusivo della professione. Nel periodo compreso tra i mesi di aprile e novembre 2021 i sunnominati avrebbero svolto la loro attività pur non essendo vaccinati.

Sarebbero in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri del Nas nei confronti della Asrem per valutare se sia stata effettuata la dovuta attività di controllo sulle varie posizioni e perché non siano stati effettuati, nel caso, i relativi provvedimenti disciplinari.

foto di repertorio