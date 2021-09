Coronavirus, il Molise non è più zona verde

Il Molise ‘perde’ un primato, quello di zona verde nella mappa stilata dall’ECDC, organismo della UE che monitora la situazione del contagio in Europa. Restano 7 le regioni in rosso nella mappa Ecdc aggiornata rispetto alla scorsa settimana: entra il Lazio ed esce la Campania tornata in giallo. Le altre regioni italiane indicate in rosso dalla mappa epidemiologica europea sono, come sette giorni fa, Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il resto della Penisola è giallo. Anche il Molise in zona gialla mentre la settimana scorsa era verde.