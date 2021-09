Incontro Campobasso Vs Taranto: ordinanza di Divieto somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche

Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni gradazione, nonché di vendita di bevande non alcoliche se contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica, involucri di cartone o tetrapack o in altri contenitori idonei all’offesa della persona. L’ordinanza del sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, riguarda gli operatori commerciali all’interno dello stadio di contrada Selvapiana e quelli che esercitano l’attività nell’area esterna al perimetro.

Sarà in vigore tre ore prima e un’ora dopo la disputa dell’incontro di calcio valevole per il Campionato di serie C, girone C, tra il Campobasso e il Taranto in programma sabato 4 settembre alle 20.30. Resta consentita la sola somministrazione di bevande non alcoliche in bicchieri d plastica, cartone o in bottiglie di plastica e contenitori in cartone o tetrapack sprovvisti di tappo.