E’ morto a Roma il 60enne di Casacalenda ricoverato nei giorni scorsi presso un ospedale della Capitale. Era stata attivata la Cross, la centrale regionale per i trasferimenti presso altre regioni in quanto le sue condizioni si erano aggravate.

Mentre è deceduto all’Ospedale di Foggia il 73enne di San Martino in Pensilis. Anche per lui era stato necessario il ricovero in Terapia intensiva.