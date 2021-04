Comune di Termoli/ limitato accesso e circolazione nella Ztl del Borgo Vecchio

Emanata la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 23.04.2021 con la quale viene limitato “per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio – “A1”, dal 1 maggio al 30 settembre 2021, in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio – “A1″, approvato con deliberazione di G.C. n.138 del 24.05.2019”.

Si è “RITENUTO opportuno, nell’ottica di sostenere le attività commerciali in questo difficile periodo che stiamo attraversando, favorire le stesse attività soprattutto nel periodo estivo, e, quindi, limitare, per l’anno in corso, l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio – “A1” , dal 1 maggio al 30 settembre,in deroga all’art. 3 del disciplinare per l’accesso e la circolazione dei veicoli nella zona a traffico limitato del Borgo Vecchio – “A1”, approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 24.05.2019″.