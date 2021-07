Comune di Termoli: avviso pubblico per sostegno di centri estivi e centri socio educativi per minori

L’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola comunica che sul sito dell’ente nella sezione “Avvisi” è stato pubblicato un avviso pubblico per il sostegno di centri estivi e centri socio educativi per minori. I provvedimenti si sono resi necessari anche in virtù dell’emergenza Covid-19 che già dallo scorso anno ha reso necessari provvedimenti di protezione che hanno comportato la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi dedicati alle stesse. Nell’avviso (in allegato) si trovano tutte le modalità di partecipazione per presentare la domanda da parte dei centri estivi e/o gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle caratteristiche previste.

Per presentare la domanda è necessario compilare l’istanza (allegato A) che puo’ essere inviato via pec al seguente indirizzo: [email protected] o consegnato al protocollo del Comune entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso

Per consultare l’avviso sul sito del Comune di Termoli è possibile cliccare su questo link.