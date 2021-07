Concorso MArteLive Molise: scadenza iscrizione prorogata al 15 settembre

Il concorso nazionale MArteLive è un festival multi-artistico le cui selezioni si svolgono su tutto il territorio nazionale, quindi, MArteLive Molise è finalizzato alla realizzazione delle selezioni e semifinali regionali. L’obiettivo è quello di scoprire e favorire giovani artisti emergenti e promuoverne il lavoro sulla scena artistica contemporanea nazionale, realizzando uno “spettacolo totale” che coinvolge 16 categorie artistiche: musica, dj, teatro, moda, circo contemporaneo, street-art, danza, pittura, scultura, cinema, videoclip, videoarte, fotografia, artigianato, illustrazione grafica e letteratura.



La BiennaleMArteLive è organizzata dall’Associazione Culturale Procult, mentre l’organizzazione nella regione Molise è affidata all’associazione culturale e creativa Pachamama (Terra Madre) e al nucleo molisano di MArteLive, composto da Teresa Mariano, Eleonora Petti, Alessia D’Alessandro, Valentina Veleno, Stefano del Colle, Pietro Mignogna e Rossella Menotti.



Eccezionalmente, in conseguenza della situazione pandemica, l’ultima scadenza utile per iscriversi all’edizione 2021 del concorso è stata prorogata al 15 settembre 2021. In tal modo, le finali regionali avranno luogo tra settembre e ottobre 2021.



Secondo quanto disposto dal regolamento, la quota di iscrizione è pari a 15 euro in caso di 1 o 2 persone (es. band, compagnie, etc.), 35 euro in caso di 3 persone e 48 euro per4 o più persone. Alla manifestazione possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e di età compresa tra i 18 e 39 anni; in caso di gruppi, compagnie o collettivi artistici verrà presa in considerazione la media aritmetica.



Tutte le opere e le performances ammesse al concorso devono essere rigorosamente originali, pena l’esclusione dal concorso.



Le iscrizioni vengono tutte indirizzate alla sede nazionale ed è possibile iscriversi tramite i links:

https://concorso.martelive.it/, contenente i bandi di sezione e le specifiche inerenti le modalità di partecipazione e i premi previsti per ogni sezione; oppure https://molise.martelive.it/, all’interno del quale è possibile consultare anche le informazioni inerenti il nucleo organizzativo regionale.



Il concorso è organizzato in 4 fasi: viene effettuata una Pre-selezione, tramite visione del materiale inviato; una seconda fase di Selezioni dal vivo e/o sul materiale ricevuto; le Finali regionali o di macro-area (le macro-aree sono composte da più regioni), dal vivo e/o sul materiale; infine, la Finale nazionale (a Roma), inserita all’interno della Biennale MArteLive 2021. Il numero degli artisti selezionati per le fasi 3 e 4 viene calcolato in proporzione agli iscritti delle fasi precedenti. Pertanto, il numero esatto verrà reso noto al termine di ogni fase.



Le locations e le modalità delle selezioni, delle finali di area e della finale nazionale saranno rese note sul sito www.martelive.it. Solo i vincitori delle singole finali regionali o di macro-area approderanno alla finale nazionale, Biennale MArteLive, che si terrà a dicembre 2021 a Roma. Ciò significa che qualora non vi siano sufficienti iscritti per una determinata sezione, detti iscritti gareggeranno in macro-area.

Le iscrizioni al concorso non sono rimborsabili e a quelle pervenute oltre il periodo di selezione dal vivo non è garantita la partecipazione all’edizione corrente di MArteLive, tuttavia, gli iscritti saranno contattati direttamente per la selezione all’edizione successiva.



Il concorso è provvisto di una giuria popolare e di una giuria di qualità, accuratamente selezionata dai referenti regionali per ogni sezione. L’iscrizione al concorso, inoltre, prevede in omaggio la MArteCard, ossia la carta degli artisti, che consente di ricevere sconti e agevolazioni nel mondo dell’arte e della cultura, mantenendo gli artisti sempre aggiornati sulle novità e sulle opportunità a disposizione, come concorsi, borse di studio,

residenze artistiche, corsi di formazione e imperdibili eventi.



Questa edizione di MArteLive 2021, anno in cui il concorso compie vent’anni, è fondamentale, perché segna l’inizio di MArteLive in Europa: dalle finali regionali, infatti, saranno selezionati 8 artisti italiani che avranno la possibilità di essere ospitati, tra settembre e novembre 2021 presso le strutture dei 3 paesi partner: Lituania, Polonia, Bosnia ed Erzegovina. Saranno dunque in totale 32 le esperienze di residenza artistica finalizzate alla creazione di altrettante opere, che verranno presentate nel dicembre 2021 nel contesto della Biennale MArteLive.



In attesa di ricevere tutte le iscrizioni, vi invitiamo a visitare la nostra pagina Facebook e il canale YouTube MArteLive Molise.