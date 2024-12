Coldiretti e Confartigianato: insieme per valorizzare il patrimonio artigiano e agricolo del nostro territorio

I rappresentanti di Confartigianato e Coldiretti hanno donato la tradizionale statuina del presepe

ai Vescovi di Campobasso – Boiano, Mons. Biagio Colaianni, e di Isernia – Venafro, Mons. Camillo

Cibotti.

Nel pomeriggio di venerdi 20 Dicembre, nella sede vescovile di Campobasso e nella sede

vescovile di Isernia, i dirigenti di Coldiretti Molise e Confartigianato Imprese Molise hanno

consegnato ai Vescovi delle due arcidiocesi la statuina del Presepe 2024. Un’opera simbolica che,

giunta alla sua quinta edizione, quest’anno rende omaggio a una figura emblematica:

l’imprenditrice artigiana del settore caseario, rappresentante della qualità, autenticità e passione

del Made in Italy.

I due eventi hanno rappresentato un momento di riflessione sui valori che legano l’artigianato e

l’agricoltura alla comunità, sottolineando l’importanza della dedizione e dell’impegno quotidiano

per preservare e valorizzare tradizioni che rappresentano l’identità del nostro territorio. La

statuina della giovane casara incarna la cura per la materia prima, la tracciabilità e certificazione

dei prodotti e l’attenzione ai dettagli, caratteristiche che rendono unico il Made in Italy.

Questo gesto è stato anche un’occasione per mettere in evidenza il ruolo fondamentale degli

imprenditori nel portare avanti il patrimonio artigianale e agricolo, coniugando tradizione e

innovazione. È emersa una visione condivisa di un’economia inclusiva, permeata di valori sociali e

basata sulla dignità del lavoro, per poter affrontare affrontare insieme le sfide del futuro.

Un ringraziamento particolare va ai Vescovi, Mons. Biagio Colaianni e Mons. Camillo Cibotti, che

con la loro benedizione e gli auguri per le festività hanno esteso un messaggio di speranza e

vicinanza a tutti gli artigiani, agricoltori e alle loro famiglie.