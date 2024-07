Ciclismo/“La bellezza in bicicletta”, il Giro d’Italia dedicato ad Alfonsina Strada fa tappa a Campobasso

Era il 1924 quando Alfonsina Strada decise di sfidare i pregiudizi in sella alla sua bicicletta per percorrere il Giro di Italia insieme ai compagni maschi. Fasciata in abiti che nascondevano le forme, per sembrare meno femmina possibile e vincere cosi lo scherno maschile che allora come oggi governava il mondo, la donna pedalò da Matera fino a Bologna, completando la gara, anche se non nei tempi previsti.

Ed è proprio da Matera che lunedì scorso è partito “La bellezza in bicicletta. 100 anni e 1000 chilometri con Alfonsina Strada”, il bellissimo progetto dell’artista, medico e “pedalatore” Andrea Satta, dedicato alla prima e unica donna nella storia a correre il Giro d’Italia. Un evento che, organizzato con la Fondazione Una Nessuna Centomila e con numerosi Centri antiviolenza, enti e associazioni, vuole essere un atto concreto, attraverso l’arte e lo sport, per celebrare ad ogni tappa le conquiste delle donne e per ricordare quanto ancora c’è da fare.

Dall’8 al 21 luglio, lungo l’itinerario percorso da Alfonsina 100 anni fa, da Matera a Bologna (passando per Modugno, Lucera, Campobasso, Castel di Sangro, Sulmona, L’Aquila, Terni, Perugia, Lucignano, Passo dei Mandrioli, Faenza), una carovana di biciclette omaggia la memoria di un’impresa storica, che nel segno della libertà e dell’emancipazione femminile ha di fatto aperto una breccia nella storia di uno sport tradizionalmente riservato ai soli maschi. Il Comune di Campobasso ha patrocinato con grande convinzione l’appuntamento a Campobasso e, insieme all’Unione Lettori Italiani che ha collaborato anche all’organizzazione generale del progetto, nella serata di giovedì 11 luglio accoglierà il gruppo di ciclisti capeggiato da Andrea Satta e dal pianista Angelo Pelini. Sarà la Sindaca Maria Luisa Forte a dare il benvenuto, presso il Palazzo San Giorgio, ad una rappresentanza di questa speciale carovana di ciclisti fatta di donne e uomini.