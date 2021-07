Campomarino/turista positivo al Covid, appello del sindaco al rispetto delle normative

“Questa mattina siamo venuti a conoscenza della positività di un singolo individuo che stava trascorrendo le vacanze nel nostro paese, tempestivamente è stata allertata la ASREM e tutte le autorità competenti in materia affinché vengano attivate le procedure previste nello specifico.

Da primo cittadino, affinché questo caso rimanga isolato, voglio ricordare all’intera comunità, di rispettare in maniera ferrea tutte le regole previste per la lotta alla diffusione del virus, ed in particolare la mia preghiera va a tutti i proprietari e gestori di attività pubbliche, affinché per primi vigilino sul rispetto delle suddette normative”. Questo il messaggio diramato tramite social dal sindaco di Campomarino Donato Silvestri.