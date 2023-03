Campomarino/ Rubato camper per screening cardiologico. Ritrovato dai Carabinieri con un biglietto di scuse

Domenica 26 marzo, in piazza della Guardia Costiera a Campomarino era stata organizzata la giornata per effettuare lo screening cardiologico gratuito organizzato da DreamCom e Inrc. Le persone che avevano aderito alla campagna preventiva, non hanno trovato il camper. Il mezzo era stato rubato a Cerignola due giorni fa, fortunatamente è stato ritrovato dai Carabinieri alla periferia della città, proprio nella giornata di ieri. I ladri prima di lasciare in via Napoli il mezzo rubato, probabilmente pentiti del furto, hanno lasciato un biglietto sul parabrezza con la scritta “Scusateci” .