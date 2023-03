Camera iperbarica di Larino, Romagnuolo: “i medici ci sono, ora la riapertura”

Ha trovato il consenso del Consiglio Regionale del Molise l’ordine del giorno presentato dalla consigliera regionale, Aida Romagnuolo, sulla riattivazione della camera iperbarica di Larino.

Una realtà importante per l’intero Molise e non solo. Il servizio, infatti, ha sempre rappresentato un punto di riferimento anche per le regioni confinanti.

“Il centro iperbarico di Larino – ha spiegato Romagnuolo – è tecnologicamente avanzato, è uno dei più validi del centro Italia ma, con i tagli alla sanità, e per via dell’assenza di personale specializzato, è stato disattivato. Ora, però, data anche la disponibilità di medici idonei al funzionamento della camera iperbarica, la stessa potrebbe tornare in funzione assistendo i pazienti bisognosi di tale prestazione.

Per questo – ha concluso Romagnuolo – ho interessato il presidente della Regione a mettere celermente in atto tutte le azioni necessarie affinchè il centro in questione torni ad essere attivo per il bene dei molisani ma anche per riattivare un servizio sanitario già vanto di Larino”.