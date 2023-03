Molise/ Florindo Fierro nominato Fiduciario per il Fiat 500 Club Italia

Anche il Molise ha un fiduciario per il Fiat 500 Club Italia. A Giovinazzo, alla presenza di tutti i vertici della grande famiglia Italiana (21.000 iscritti) è stato nominato fiduciario per Campobasso e provincia Florindo Fierro di Mirabello Sannitico.

Queste le sue prime parole: “Ringrazio chi ha avuto fiducia in me e spero di poter svolgere questo importante compito assegnatomi con la solita passione che in passato mi ha contraddistinto e che ho messo a disposizione per il club 500 di Campobasso, cresciuto numericamente in modo esponenziale.

Mi appresto a vivere questa nuova avventura con grande determinazione, pronto a fare il massimo per tutti gli appassionati che come me hanno la passione per la vettura della casa torinese. Chiunque voglia far parte del Fiat 500 club Italia può contattarmi al 3515607512”.