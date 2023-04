Calcio/ Spareggio Campobasso 1919- Certaldo in Coppa Italia

Il Cast Brescia ha battuto 3-0 il Certaldo, quadagnando la finale di Coppa italia contro il S. Marzano. Le due squadre, sono già promosse in Serie D e il regolamento dice che si dovrà ricorrere a uno spareggio tra le semifinaliste cioè tra Certaldo e Campobasso 1919, per assegnare la promozione in Serie D.

I rossoblù, hanno un’altra possibilità di accedere alla categoria superiore ma a due partite dalla fine con

due punti di vantaggio sull’ Isernia i giochi sembrano fatti. Ma nel calcio, nulla è scontato, in queste due partite occorreranno 6 punti per brindare alla Serie D.

Domenica non si gioca, le ostilità riprenderanno il 30 Aprile con i rossoblù che ospiteranno il già retrocesso Campodipietra, una partita da vincere a tutti i costi.

Arnaldo Angiolillo