Calcio Serie D/ Matese – Campobasso 0-0

Matese Palombo, Riccio, Cassese, Albanese, Setola, Iannetta, Barone, Masi, Ricci, Galesio, Abren. All Urbano.

Campobasso Raccichini, Martino, Vanzan, Mancini, Menna, Dalmazzi, Bonta’, Candellori, Cogliati, Esposito, di Domenicantonio.

All Cudini. Arbitro Di Francesco di Ostia lido.



La partita , comincia con i locali in attacco ma Menna riesce a respingere, al 10, ci prova

Esposito ma viene anticipato da Cassese. Si gioca,al ferrante di piedimonte Matese in un pomeriggio molto ventilato , al 20 ancora il Matese in attacco ma Martino manda in angolo. al 30 , fallo su Candellori, punizione per gli ospiti ma l’azione sfuma. al 36, angolo per i rossoblu lo tira Esposito ma palombo blocca la sfera.

Finisce, cosi, il primo tempo, di una partita non bella dove i portieri sono stati spettatori

non paganti, il risultato di 0-0 con cui le due squadre vanno al riposo e’ giusto.



Nel secondo tempo, al 50 Galesio, si trova solo con Raccichini ma il portiere e’ bravo e lo anticipa, al 55, azione di Mancini lancio a Cogliati che tira alto da buona posizione. Al 65, esce Cogliati ,anche oggi non al meglio della condizione ed entra Rossetti.



Al 68 , tiro di Setola, la palla colpisce Menna e finisce di poco fuori, al 85 , colpo di testa di ricci ma la palla finisce fuori. Finisce, cosi la partita con il risultato fermo sullo 0-0

un risultato che soddisfa entrambe le formazioni , per i lupi e’ il secondo pareggio ottenuto fuori casa dopo quello di Montegiorgio evidentemente la formazione di

Cudini si esprime meglio tra le mura amiche.



Arnaldo Angiolillo