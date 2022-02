Calcio serie C, girone C/ Paganese- Campobasso 2-1

Al 6′ minuto, i lupi passano in vantaggio, lancio di Luguori per Di Francesco che batte Baiocco: è 1-0 per gli ospiti. Non poteva cominciare meglio la partita. Al 15′, tiro di Castaldo ma Raccichini blocca la sfera , il portiere sostituisce Zamarion infortunatosi in settimana. Al 30′, ancora i rossoblu in attacco tiro di Emmausso e la sfera termina di poco fuori.Al 42′, azione della Paganese, Martorelli in sospetto fuorigioco , lancia Castaldo che tira il portiere respinge ma Firenze tutto solo segna 1-1. Finisce cosi, il primo tempo con le due formazioni che vanno al riposo sul 1-1.

Nel secondo tempo, al 47′,i locali passano in vantaggio con Cretella che è bravo ad approfittare di un errore della difesa ospite: è 2-1 per la Paganese. Al 60′, Bontà commette fallo su Cretella e l’arbitro lo espelle essendo stato già ammonito nel primo tempo. Al 65′, Cudini sostituisce Liguori e Di Francesco con Rossetti e Giunta. Al 75′, gran tiro di Pace e palla sulla traversa; sfortunato il Campobasso che non merita di perdere. Al 85′ , tiro di Rossetti ma la sfera finisce fuori. Finisce cosi, la partita con una sconfitta , adesso bisogna battere martedì il Monopoli in casa una gara molto delicata per i lupi.

Arnaldo Angiolillo