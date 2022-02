Coronavirus: un decesso, due trasferiti in Terapia Intensiva e 5 nuovi ricoveri

Giornata difficile, l’ennesima, sul fronte della battaglia contro il Covid in Molise. Oggi ci sono altri 5 ricoveri e 2 nuovi trasferimenti un Terapia Intensiva: il reparto ora conta 6 pazienti, con un tasso di occupazione di posti letto del 15,3% . Purtroppo si registra anche 1 decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 81 anni di Bojano. I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 554.

I nuovi ricoveri: due pazienti di Campobasso , 1 di Campomarino, 1 di Montagano e 1 di Ururi e c’è anche un dimesso, un paziente di Sesto Campano.

Sono 48 i ricoverati di cui 27 in Malattie Infettive, 15 nel reparto “anziano fragile” e 6 in Terapia Intensiva.

Sono 377 i nuovi casi su 2750 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 13,7%. Si registrano 36 guariti.

I comuni con il maggior numero di nuovi casi: Campobasso 71, Campomarino 19, Cercemaggiore 11, Isernia 21, Larino 11, Montenero di Bisaccia 16, Termoli 53, e Venafro 16.