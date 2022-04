Calcio, serie C, girone C/ Catanzaro- Campobasso 3-0

Catanzaro

Branduani, Scognamiglio, De Santis, Martinelli, Bayeye, Sommas, Cinelli, Verna, Vandeputte, Iemmello, Biasci. All Vivarini.

Campobasso

Zamarion, Sbardella, Pace, Bontà, Menna, Dalmazzi, Fabriani, Candellori, Liguori, Emmausso, Bolsius. All Cudini.

Arbitro: Nicolini di Brescia.

Marcatori al 41′ Iemmello rig, al 57′ Iemmello, al 82′ Bombagi.

Spettatori circa 5000.

Al 5′ , azione dei locali che partono grintosi vogliono vincere per cercare di arrivare al 2° posto in classifica; tiro di Biasci ma Zamarion blocca la palla, al 12′ tiro di Bolsius ma Branduani blocca la sfera. Al 24′, Verna cicca la palla per fortuna dei lupi, al 30′, ancora

Bolsius lanciato da Emmausso ma il portiere di casa blocca la palla, al 32′, i calabresi, protestano per un fallo in area di Fabriani su Vandeputte ma per l’arbitro e’ tutto regolare e fa proseguire. Al 41′, Menna , sbaglia l’appoggio a Zamarion che commette fallo su

Iemmello , questa volta per il direttore di gara è rigore; lo batte Iemmello, che segna 1-0 per i locali. Finisce cosi, il primo tempo con i calabresi che vanno al riposo in vantaggio per 1.0.

Nel secondo tempo, Cudini fa uscire Liguori e Bolsius e fa entrare Merkaj e Rossetti, anche il Catanzaro fa uscire Verna e fa entrare Bombagi. Al 57′, Iemmello tira e realizza il 2-0 per i padroni di casa, tripudio sugli spalti; al 75′ Merkaj crossa ma né Candellori né Rossetti riescono ad arrivare sulla palla. Al 82′, è Bombagi a segnare il terzo goal con un diagonale che batte Zamarion; risultato pesante per i lupi che hanno avuto alcune buone occasioni ma che non hanno saputo sfruttare.

Finisce cosi, la partita con il Catanzaro che grazie a questa vittoria spera nel secondo posto per i lupi una salvezza tranquilla mai messa in discussione.

Facciamo a tutti gli sportivi Molisani , i nostri migliori auguri di una serena Pasqua.

Arnaldo Angiolillo