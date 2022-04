Coronavirus/ Giornata difficile: un deceduto e 4 nuovi ricoveri al Cardarelli

Giornata difficile sul fronte della lotta al coronavirus in Molise nelle ultime 24 ore. Una persona è deceduta: è una donna di 90 anni di Petacciato che era ricoverata nel reparto Anziano Fragile. Oggi si registrano 4 ricoveri ( 3 in Anziano Fragile e sono di Bojano, Campobasso e Castelmauro– 1 in Malattie Infettive ed è di Campodipietra). Tre i dimessi, tutti da Malattie Infettive e sono di Campobasso, Cercola e Montelongo.

Oggi si registrano 423 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2366 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che è del 17,9%

Oggi si registrano 40 guariti. I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi: Agnone 11, Campobasso 79, Isernia 36, Pozzilli 15, Riccia12, Termoli 38, Venafro 40.