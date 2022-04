Calcio, serie C girone C/ Campobasso- Turris 3-3

Campobasso

Zamarion, Sbardella, Pace, Nacci,, Menna , Dalmazzi, Persia, Candellori, Liguori, Rossetti, Bolsius.All Cudini.

Turris

Perina,Manzi, Di Nunzio, Varutti, Loreto, Franco, Tascone, Finardi, Giannone, Pavone, Leonetti.All Caneo.

Arbitro Angelucci di Foligno. Marcatori al 57′ Liguori, al 75′ Loreto, al 94′ Emmausso rig.

Si gioca il secondo tempo di Campobasso – Turris, sospesa per la neve sul 2-1 per i Campani. Al 46′ è Leonetti lanciato verso la porta ma Zamarion ,oggi al posto di Raccichini, devia in angolo. Al 57′, azione dei lupi, palla a Bolsius che lancia Liguori che batte Perina: è 2-2 ristabilita la parità’. Al 60′, fallo in area e l’arbitro decreta il rigore per i rossoblù, si incarica del tiro Rossetti ma Perina blocca la palla.

Al 75′, la Turris pareggia le reti del secondo tempo: Loreto con un tiro non forte ma preciso batte Zamarion ed è il 3-2 per gli ospiti. Al 80′, esce Rossetti ed entra Emmausso, e al 94′ Liguori anche oggi il migliore dei suoi viene atterrato in area e il direttore di gara assegna il rigore ai lupi: lo batte il nuovo entrato Emmausso che segna il 3-3, ristabilita ancora una volta la parità.

Finisce cosi, la partita con i lupi che in extremis prendono un punto d’oro e si portano in classifica a 42 punti e domenica aspettano la Vibonese; un successo significherebbe la permanenza in serie C.

Arnaldo Angiolillo