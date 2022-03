Calcio serie C, girone C/ Campobasso- Latina 2-0

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Vanzan, Bontà, Menna, Dalmazzi, Persia, Candellori, Bolsius, Rossetti, liguori. All Cudini.

Latina

Cardinali, Esposito, Giorgini, De Santis, Barberini, Amadio, Carissoni, Tessiore, Sane, Ercolano, Jefferson. All Di Donato.

Arbitro Bonacina di Bergamo. Marcatori al 43′ Persia al 50′ Bolsius.

Premiato prima della partita , Bonta’ per le 100 presenze in maglia rossoblu.

Al 5′, azione degli ospiti cross di Amadio ma Ercolano non riesce a deviare la palla, al 15′, Bontà’ lancia Rossetti ma l’attaccante rossoblù si fa prendere la sfera. Al 20′, azione dei lupi gran tiro di Vanzan e la palla finisce fuori di poco. Al 28′ , azione dei laziali e Jefferson viene anticipato da Raccichini . Al 32′, lo stesso Jefferson solo con il portiere molisano ma l’arbitro fischia il fuorigioco, al 38′ ancora il Latina attacca e Sane in rovesciata manda di poco a lato.

Al 43′, tiro di Rossetti, respinge con i pugni Cardinali la palla termina a Persia che tira e batte Cardinali: è 1-0 per i lupi. Finisce cosi, il primo tempo con i lupi che vanno al riposo in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 50′ Bolsius tira e segna il 2-0 per i locali, al 60′, Cudini fa uscire Bolsius e Liguori e fa entrare al loro posto Emmausso e Merkaj, al 75′, azione di Emmausso che calcia , Cardinali respinge arriva Bontà che tira fuori a porta vuota. All’ 80′, tiro di Merkaj , palla che finisce a Emmausso che tira fuori da buona posizione. AL 88′ , esce Rossetti ed entra Tenkorang, e proprio Tenkorang, tira ma il portiere ospite blocca la sfera.

Finisce cosi, la partita con i lupi che conquistano tre punti importanti verso la salvezza, una salvezza sempre più vicina; manca davvero poco per raggiungere questo importante traguardo che i rossoblù hanno meritato .

Arnaldo Angiolillo