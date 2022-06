Calcio, serie C/ Cudini nuovo allenatore del Fidelis Andria

Mirco Cudini, ex mister dei rossoblù ha firmato per la Fidelis Andria; dopo l’incontro con il

D.S. pugliese Federico , è stato trovato l’accordo. Cudini, sarà il nuovo mister dei pugliesi, che militano in serie C girone C.

Adesso, dopo l’ingaggio dell’ ex mister dei lupi, da parte della Fidelis Andria, nel girone C della serie C resta ancora vacante la panchina del Messina perché i siciliani sono in trattativa con due cordate che vogliono acquistare la società.

Arnaldo Angiolillo