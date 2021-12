Calcio serie C/ Campobasso- Catanzaro 1-2

Campobasso

Raccichini, Fabriani, Pace, Tenkorang, Menna, Magri, Bontà, Candellori, Rossetti, Persia, Vitali. All Cicioni.

Catanzaro

Branduani, De Santis, Fazio, Vasquez,Cinelli, Vandeputte, Bombagi, Scognamillo,Gatti, Verna, Cianci. All Milani.

Arbitro Kumara di Verona. Marcatori al 33′ Bombagi, al 45′ Vasquez, al 80′ Emmausso.

Spettatori 1500 circa , giornata molto fredda.

Finisce, la partita con la vittoria dei calabresi che espugnano il Selvapiana per 2-1. Al 5′, azione degli ospiti ma la palla termina fuori, al 15′ cross di Pace e Rossetti manda di poco

fuori. Al 28′ tiro di Verna che finisce fuori, al 33′ Catanzaro in vantaggio con Bombagi, che batte Raccichini: è 1-0 per i giallorossi. Al 40′ , tiro di Rossetti e palla sul palo , ma al 45′ gli ospiti segnano ancora con Vasquez: è il 2-0 in favore del Catanzaro. Finisce cosi, il primo tempo, con le due squadre che vanno negli spogliatoi con gli ospiti che conducono per 2-0.

Nel secondo tempo, al 50′ , tiro di Candellori, ma la palla termina fuori. Al 60′ , colpo di testa di Tenkorang ma Branduani blocca la sfera, al 70′ Rossetti viene atterrato in area ma l’arbitro fa cenno di proseguire. Al 75′, esce Rossetti ed entra Emmausso, e all’80’ è proprio il nuovo entrato che batte Branduani per il 2-1 in favore dei calabresi. Al 90′, ancora Emmausso tira ma il portiere ospite respinge la minaccia.

Finisce cosi , la partita con un’altra sconfitta per i lupi , e domenica si va a Potenza, una partita da vincere a tutti i costi se vogliamo mantenere la categoria.

Arnaldo Angiolillo