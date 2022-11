Calcio/ R. Guglionesi- Campobasso 1919 1-3

R. Guglionesi

Sciretta, Terzano, Cecoro, Sacchetti, Valenti, Colucci, Preziuso, De Marco, Pignatta, Di Tella, Tume. All Spagnuolo.

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Cavallini, Carbone, Franchi, Traorè, Ripa, Vanzan, Lombari.

All. Di Meo.

Arbitro: Masi di Pontedera.

Marcatori: al 7′ Lombari, al 26′ Ioio, al 65′ Pignatta rig, al 88′ Fruscella.

Note: giornata molto fredda.

La partita comincia, con gli ospiti in attacco e al 7′ minuto Lombari di testa realizza l’1-0 per la propria squadra; al 24, tiro di Sacchetti ma la palla termina fuori. Al 26′, raddoppio dei rossoblu, Ioio approfitta di un errore del portiere di casa e segna il 2-0; partita in discesa per gli ospiti che sono padroni del campo, mentre i locali accusano una certa difficoltà .Al 30,tiro di Franchi e Sciretta si riscatta con un ottimo intervento, al 35′ ci prova

Lombari ma la sfera termina di poco fuori, al 38′ scontro tra Lombari e Cecoro ha la peggio il giocatore del Guglionesi ,che però fortunatamente, si rialza dopo le cure del caso. Finisce cosi , il primo tempo con i rossobluche vanno al riposo in vantaggio per 2-0. Nel secondo tempo, al 55′, cross di Preziuso per Pignatta che di testa manda di poco fuori, al 65′,fallo in area di Cavallini su Pignatta e l’arbitro assegna il penalty ai locali,lo batte Pignatta che realizza il 2-1. Al 70′, esce Franchi ed entra al suo posto Fruscella , i locali

cercano di pareggiare la contesa e attaccano ma la difesa ospite fa buona guardia. Di Meo, fa entrare Di Lallo e Dibari e fa uscire Carbone e Ripa nel tentativo di coprire di più la difesa e al 78′ è proprio Dibari che tira, la palla finisce sul palo e termina tra le braccia del portiere locale. Al 88′, Fruscella approfitta di un errore della difesa di casa e realizza il 3-1 per i rossoblu.

Finisce così la partita con la vittoria degli ospiti che salgono a 33 punti in classifica ma vincono anche Isernia e Alto Casertano; rossoblu in palla nel primo tempo ma in affanno

nel secondo tempo soprattutto dopo il rigore di Pignatta e su questo che Di Meo dovrà lavorare in settimana.

Arnaldo Angiolillo