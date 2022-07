Calcio/ Campobasso, i lupi cedono Parigi e Don Bolsius

II Campobasso continua a vendere , nelle ultime ore sono stati ceduti Giacomo Parigi, all’ Arzignano il giocatore

classe 1996 ha firmato un contratto biennale. Un’altra cessione per i lupi è quella di Don Bolsius acquistato dalla Fidelis Andria di mister Cudini, il giocatore olandese nella sua esperienza

in rossoblu’ aveva ben impressionato realizzando anche tre reti in 11 partite. Ricordiamo che erano stati ceduti anche Tenkorang,Bontà che era svincolato e Rossetti. E’ chiaro che i lupi non possono acquistare perché aspettano le decisioni del Collegio di Garanzia per l’iscrizione in serie C , il verdetto dovrebbe arrivare

tra il 18 e il 20 luglio.

Arnaldo Angiolillo