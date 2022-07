Gal Molise verso il 2000 promuove le birre artigianali locali

Il Gal Molise verso il 2000, nella sua attività di supporto alle iniziative e alle aziende del territorio, sta portando avanti progetti a sostegno dei produttori di birre artigianali molisane.

Dal gennaio 2021 il Gal è impegnato nel progetto europeo TAPROOM – Training in the Production and Marketing of Organic and Craft Beer, cofinanziato dal programma Erasmus+. Grazie anche alla collaborazione di birrifici locali molisani, il progetto sta sviluppando un corso di formazione digitale sulla produzione di birre biologiche e artigianali, che sarà disponibile su una piattaforma web gratuita entro la fine del 2022. Lo scorso 9 giugno il Gal ha presentato al pubblico presso la propria sede i primi risultati del progetto TAPROOM.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito: https://taproom-project.eu/

Inoltre, grazie al bando “Aiuti alle imprese dei comparti agroalimentare, artigianale e turistico per promuovere e partecipare a rassegne e iniziative promo commerciali regionali e nazionali”, emanato nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale “Verso il Bio territorio intelligente, inclusivo e ospitale”, il Gal Molise verso il 2000 ha cofinanziato una serie di attività tra cui il BEER FEST – Festival delle Birre Artigianali, organizzato dal birrificio 4Queens in due periodi e due location differenti.

Si parte il 19 Luglio e si va avanti fino al 24 Luglio, nel piazzale del Ristorante “La Roccia”, a Oratino. Si riprende il 29, 30 e 31 Luglio, nella location del Parco Naturalistico “Bosco Faiete”, a Campobasso. Oltre agli organizzatori di 4Queens, saranno presenti altri birrifici artigianali molisani: Fardone – Birra d’autore, Cantaloop – birrificio minimo, La Fucina – Birrificio Artigianale, Hops Up!, Venafro Brewing Company, Le birre del mistero, Kashmir Brewing Company.

Unitamente alle migliori birre artigianali molisane, ci saranno anche workshop, un mercatino di artigianato, stands di cibo locale e musica live.

L’evento è realizzato in collaborazione con numerose aziende del territorio: Ristorante “La Roccia”, Azienda Terra Madre, La Giovanna sas, Azienda Nicolino Mastrangelo, Il Messaggero Oratinese, Bacol Tartufi, Pasticceria Torzi, Azienda Agricola Sereno.