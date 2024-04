Bayern Monaco, Zidane in pole per panchina

(Adnkronos) – Il Bayern Monaco è vicino ad ingaggiare Zinedine Zidane come nuovo allenatore, secondo il quotidiano sportivo spagnolo Mundo Deportivo. Citando fonti vicine alle trattative, il quotidiano afferma che l'ex fantasista è "ad un passo" dal succedere a Thomas Tuchel, che lascerà il club a fine stagione. Un altro giornale sportivo spagnolo, Marca, ha scritto nel fine settimana che il Bayern aveva contattato l'agente di Zidane. Il francese, 51 anni, ha vinto la Coppa del Mondo e i campionati europei con la Francia da giocatore e ha allenato il Real Madrid vincendo tre titoli di Champions League nei periodi 2016-2018 e 2019-2021. Da allora non ha più allenato, ma a febbraio ha detto che è pronto a tornare in panchina. Zidane è stato a lungo accostato alla nazionale francese, ma il ct Didier Deschamps ha un contratto fino al 2026. —[email protected] (Web Info)