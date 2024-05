Domani venerdì 3 maggio 2024, alle ore 12,45, il candidato sindaco del Cantiere civico per Campobasso, Pino Ruta, insieme alle liste Costruire Democrazia, Unica Terra e Confederazione Civica, incontrerà gli organi di informazione per una conferenza stampa sul tema “edilizia scolastica”, per invitare il Comune a soprassedere dal trasferimento dell’Istituto D’Ovidio a Selvapiana.

La conferenza stampa si svolgerà di fronte all’ingresso della scuola, in piazza della Repubblica.