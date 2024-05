Sport/Campionati Nazionali Universitari: un evento di grande rilevanza non solo sportiva

E’ stata presentata ieri mattina in conferenza stampa l’edizione 2024 dei Campionati Nazionali Universitari che saranno organizzati nella nostra regione da Unimol e Cus Molise in programma dal 18 al 26 maggio. E proprio la Sala Consiglio del Rettorato è stato teatro del primo atto della kermesse universitaria che la FederCusi ha voluto riportare in Molise a distanza di sei anni. Tante gare in programma, tante discipline a regalare emozioni e spettacolo con gli studenti di tutti i Cus d’Italia pronti a contendersi le medaglie. Ad aprire i lavori il padrone di casa, il Magnifico Rettore, professor Luca Brunese che ha sottolineato l’importanza dell’evento.

Foto Stefano Saliola

“E’ per noi motivo di orgoglio e soddisfazione ospitare i Cnu che rappresentano la più importante rassegna a livello studentesco – ha sottolineato – ringrazio la FederCusi per questa opportunità e insieme al Cus Molise sono certo che riusciremo a fare qualcosa di importante per la nostra regione. E’ necessario che tanti vedano quello che siamo in grado di offrire. Il lavoro in sinergia tra Università, istituzioni e Cus porterà a risultati importanti, di questo sono certo”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il presidente della FerderCusi Antonio Dima. “Conosco bene il valore di questa regione e delle sue persone – ha rimarcato – già nel 2018 i Campionati Nazionali Universitari sono stati un evento straordinario – e anche in questo 2024 il successo è garantito. Lo dico perché la governance tra tutte le componenti è sinonimo di solidità e grande qualità. Vorrei ringraziare tutti coloro che stanno lavorando e lavoreranno per la buona riuscita dell’evento, soprattutto i tanti volontari che rappresentano la classe del futuro. Attraverso la partecipazione ai Cnu possono arricchire la loro formazione professionale e crescere da un punto di vista umano. Vederne così tanti è una gioia”.

Il presidente del Comitato Organizzatore, professor Germano Guerra ha sottolineato la valenza non solo sportiva dell’evento. “Il successo dei campionati nazionali universitari viene decretato dagli atleti che vi partecipano e dalle loro performance – è intervenuto – per me è un orgoglio essere presidente del comitato organizzatore. Stiamo lavorando per offrire il meglio a chi verrà in Molise. Abbineremo sport e inclusione, inseriremo anche eventi scientifici per non perdere di vista l’aspetto della formazione. Manifestazioni di questo genere portano benefici all’intero territorio regionale e rappresentano un volano anche per il turismo. Ci auguriamo di riuscire a fare qualcosa di bello e importante”.

Il presidente del Cus Molise Maurizio Rivellino ha parlato nel dettaglio dell’aspetto tecnico dell’evento. “Avremo numeri importanti che porteranno in Molise i migliori atleti di 48 Cus per un totale di 25 discipline con numeri in crescita rispetto al recente passato nel calcio, nel rugby, nel volley maschile e femminile oltre che nel calcio. Questa edizione dei Cnu sarà tra l’altro a basso impatto ambientale grazie alla collaborazione con la Plastic Free cercheremo di ridurre al minimo l’emissione di anidride carbonica nell’ambiente. Un grazie – ha concluso Rivellino – alla FederCusi per la fiducia, all’Unimol che ci ha reso braccio operativo di questo evento, alle istituzioni che ci sono sempre vicine e a tutto il Cus Molise con in testa il responsabile delle attività sportive Marco Sanginario per il grande lavoro che sta svolgendo e svolgerà nel corso dei Campionati”.