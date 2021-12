Aumento casi Covid, l’Ordinanza del sindaco di Termoli Roberti

L’ordinanza è stata firmata qieri sera, 30 dicembre, dal sindaco della città Francesco Roberti, dopo che negli ultimi due giorni in città si era riscontrato un boom di positivi.

1)dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 31/01/2022 è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche nei luoghi all’aperto;

2) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto obbligo agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, pub, circoli privati e assimilati di chiusura alle ore 20,00;

3) per lo stesso periodo (31/12/2021 – 06/01/2022), dalle ore 20,00 fino alle ore 6,00 del giorno successivo è vietata a tutte le tipologie di attività la vendita per asporto di alcolici di qualsiasi gradazione ed il consumo su aree pubbliche o aperte al pubblico;

4) dalla data del 31 dicembre 2021 e fino al 6 gennaio 2022 è fatto divieto di organizzare e svolgere feste con eventi danzanti in tutti gli esercizi pubblici;

5) tutti gli esercizi dovranno osservare scrupolosamente la vigente normativa in materia di distanziamento, igiene e contenimento della diffusione del Covid-19;

6) al fine di evitare il formarsi di assembramenti, è fatto divieto di stazionamento e di sosta all’esterno e in prossimità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di tipo bar, ristoranti e assimilati.