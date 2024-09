Archeologia, a Sibari il convegno ‘Percorsi di sviluppo del territorio tra cultura e innovazione’

(Adnkronos) – Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide (Cosenza), giovedì 12 settembre dalle 9.30 ospiterà un importante evento organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, in collaborazione con Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile e “Parchi Archeologici di Crotone e Sibari”, intitolato 'Percorsi di sviluppo del territorio tra cultura e innovazione'. Dopo i saluti di Giovanni Papasso, sindaco di Cassano all’Ionio, l’evento sarà introdotto da Nino Foti, presidente Fondazione Magna Grecia. Seguiranno quindi due panel di approfondimento tematico, che saranno moderati dal giornalista Fabrizio Frullani, vice direttore del Tg2. Nel primo, dedicato a 'Territorio e cultura', interverranno Antonio Baldassarre, presidente emerito Corte Costituzionale, Filippo Demma direttore Parchi Archeologici di Crotone e Sibari, Massimo Osanna, direttore Generale Musei Ministero della Cultura, Ugo Picarelli, fondatore e direttore della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Paolo Praticò, dirigente Generale Dipartimento Sviluppo Economico e Attrattori Culturali Regione Calabria e Florindo Rubbettino, CEO Rubbettino Editore. La seconda parte del convegno sarà dedicata al tema “Territorio e innovazione”. Prenderanno la parola Donatella Armentano, Ordinario di Chimica Generale ed Ingegneria Università della Calabria, Delegata del Rettore per i Laboratori e le Infrastrutture di Ricerca, Francesco Cicione, Presidente Entopan, Aldo Ferrara, Presidente Unindustria Calabria, Giorgio Graditi, direttore Generale Enea, Paolo Mauriello, ordinario di Geofisica applicata Università degli Studi del Molise, già direttore Itabc Cnr e Giovanni Portaluri, Responsabile Investimenti Pubblici Invitalia. Le conclusioni saranno affidate ad Antonello Colosimo, Presidente Odv Fondazione Magna Grecia. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)