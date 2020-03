Appello della Slc Abruzzo e Molise: rimanete a casa per tutelare la salute dei cittadini e quella dei lavoratori Poste del nostro territorio

Nonostante le misure prese dal Governo Nazionale, in riferimento all’emergenza sanitaria

in atto, ed i numerosi appelli dei sindaci del nostro territorio a rimanere a casa, ancora oggi troppi cittadini si recano presso gli uffici Postali senza motivi urgenti. Continuiamo a

registrare un costante afflusso di clienti presso gli Uffici Postali che al momento sono

rimasti aperti, con sacrificio di molti lavoratori, al fine di garantire un servizio pubblico

universale.



In moltissimi casi tale afflusso di clienti è legato allo svolgimento di attività ed operazioni

che nulla hanno a che fare con il carattere di urgenza e inderogabilità disposti dal

Governo. Tali disposizioni prevedono di poter uscire dal proprio domicilio solo per

comprovate esigenze e dispongono una multa di 206 euro con denuncia penale in caso di

violazione.



Il decreto permette “gli spostamenti solo se motivati da comprovate esigenze

lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute”.

Ad esempio, ci si può recare allo sportello postale per ritirare la pensione, se non si

possiede il bancoposta. Possono essere ritirate raccomandate o altra corrispondenza in

giacenza presso gli uffici, se hanno il carattere di urgenza. Si possono spedire

corrispondenza e pacchi urgenti. È invece vietato pagare bollette che hanno una

scadenza non prossima (praticamente tutte, considerando che la tempistica è stata

differita un po’ da tutti gli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi). Non ci si può

recare agli sportelli postali per avere informazioni su prodotti finanziari.



Nel dubbio, meglio prima telefonare o inviare una email all’ufficio postale, per capire se il

servizio richiesto può essere rimandato o soddisfatto online attraverso operazioni di

internet banking, abilitate per effettuare la maggior parte delle operazioni (bonifici,

pagamenti, ecc.).

Ovviamente le persone anziane, che più difficilmente riescono ad attivare servizi online,

riscontrano maggiori difficoltà, ma si tratta anche delle persone più vulnerabili di fronte al

rischio di contagio da Coronavirus.

Il nostro appello di sensibilizzazione è rivolto a tutti, cittadini ed istituzioni. #andrà tutto

bene, se tutti faranno la loro parte!

SLC Cgil Abruzzo e Molise