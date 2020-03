Crisi della pesca, Cavaliere: “Istanze già inoltrate al ministro Bellanova”

“Comprendo benissimo la gravità del momento, così come la necessità di intervenire presto per la sopravvivenza di un comparto che ricopre un ruolo importante per la nostra economia. E in tal senso comunico che le richieste avanzate sono state già inserite dal sottoscritto, insieme agli altri colleghi assessori regionali, nel documento ufficiale consegnato nei giorni scorsi al Ministro Bellanova”.

È quanto afferma Nicola Cavaliere in una nota, rispondendo immediatamente all’appello lanciato pubblicamente dalla Marineria molisana.

“Oltre alle misure già note – prosegue l’assessore – e al fine di dare una risposta più esaustiva al settore per affrontare questo periodo drammatico, sono state inoltrate al ministro anche ulteriori proposte di strumenti aggiuntivi, idonei non solo a tamponare l’emergenza ma a dare anche effetti sul lungo termine e quindi con soluzioni strutturali alla crisi”.

“Nell’attesa – conclude Cavaliere – di un veloce e positivo riscontro da parte del governo, non posso che esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza umana e istituzionale agli operatori molisani del settore pesca”.