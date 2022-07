Al via la seconda edizione del contest fotografico “La Termoli che Mi Piace”

L’iniziativa ha riscosso notevole successo già dallo scorso anno e mira a valorizzare e promuovere la città di Termoli con tutta la sua bellezza. Il tutto attraverso fotografie di fotografi non professionisti (residenti e turisti) capaci di saper cogliere con uno scatto il valore della città adriatica con tutta la sua essenza.

Prende il via oggi la seconda edizione del contest fotografico “La Termoli che mi piace”.

Fino alle ore 20 del prossimo 31 agosto sarà infatti possibile inviare un massimo di tre fotografie con il modulo di partecipazione compilato all’indirizzo e-mail [email protected] dopo aver letto il regolamento del contest ed essersi iscritti. Le foto devono essere inviate in formato .jpg

Tutte le fotografie saranno pubblicate sulla pagina Facebook La Termoli che “Mi Piace”.

Gli utenti potranno in seguito assegnare un “Mi Piace” alle foto più belle e meritevoli che al termine del concorso saranno esaminate anche da una giuria di quattro professionisti che provvederà ad assegnare un punteggio (da 0 a 10) stilando successivamente una graduatoria alla quale si sommeranno i “Mi Piace” espressi sulla pagina social.

La giuria di esperti terrà conto di quattro paramentri fondamentali per il punteggio: attinenza con lo spirito del contest, originalità, espressività e tecnica.

Anche questa volta saranno due le categorie alle quali ci si potrà iscrivere: “Resident” e “Tourist”.

Per entrambe sono previsti diversi premi gentilmente offerti dalle diverse attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa voluta dall’assessorato al Turismo, Sport e Cultura del Comune di Termoli. L’assessore Michele Barile ha inteso ringraziare tutti i commerciati che anche questa volta hanno aderito all’iniziativa del contest il cui unico scopo è la promozione turistica di Termoli.

Al termine del contest e alla successiva votazione di tutte le foto, la graduatoria finale con i vincitori sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Termoli e sui social di riferimento.

Il regolamento e il modulo di partecipazione al contest sono scaricabili dalla home page del sito internet del Comune di Termoli all’indirizzo http://www.comune.termoli.cb.it/contest.html

Questi i premi per le categorie in concorso:

CATEGORIA “RESIDENT”

– PRIMO PREMIO: buono spesa da 250 euro utilizzabile negli esercizi commerciali convenzionati

– SECONDO PREMIO: buono spesa da 150 euro utilizzabile negli esercizi commerciali convenzionati

– TERZO PREMIO: buono spesa da 100 euro utilizzabile negli esercizi commerciali convenzionati

CATEGORIA “TOURIST”

– PRIMO PREMIO: 1 week end in b&b per due persone + 1 cena + 1 apertivo per due persone

– SECONDO PREMIO: 1 week end in b&b per due persone + 1 cena per due persone

– TERZO PREMIO: 1 week end in b&b per due persone + 1 aperitivo per due persone