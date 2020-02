Al Dopolavoro è la volta dello Swing con “Star Parade” dei “Louis Mr Jazz”

Dopo lo strepitoso successo che sta ottenendo la Rassegna “Incontriamoci a Napoli” che vede sempre più la Sala Teatro del Dopolavoro Ferroviario gremita di appassionati della canzone Napoletana interpretata da grandi artisti, Domenica 23 Febbraio alle ore 18.30 nuovo appuntamento nell’ambito della V Rassegna Nazionale de “Il Teatro e la Musica dei DLF”, con il concerto Swing “Star Parade” dei “Louis Mr Jazz” .

“Star Parade Spezza ogni tua catena, sogna e Vivi con “Swing”!

Show musicale fatto di brani che lasciano spazio all’immaginazione del pubblico. A parlare sarà la Musica, i testi delle canzoni, la mimica, i gesti dei personaggi in scena e le coreografie.

I temi sono quelli di sempre: sogni di gloria nell’emulare i miti del passato, voglia di innamorarsi, la gelosia e la voglia di Amore, sorridere ed essere felici.

Trama: Siamo in America, immaginando di essere negli anni del proibizionismo, locali e feste molto “movimentate”. Un gruppo alla ribalta anima le nottate nei locali, lasciando l’illusione di una vita libera, amena e spensierata. Negli States c’è Eleonor. cantante di talento che, dopo una delusione d’amore, lascia l’Italia, approdando negli States e vagando in solitudine (In cerca di te). Eleonor viene “scoperta” dal “front man” che decide di valorizzare il suo talento. E’ ormai nel gruppo , che gira ed è acclamato in tutti i club, ma la voglia di vivere in tranquillità spinge tutti ad accettare un ingaggio in Patria ( I locali degli States diventano sempre più pericolosi con risse e sparatorie-Non sparate sul pianista- meglio le città italiane, la Vita è troppo preziosa) Si rientra a Roma…“LOUIS: Mr JAZZ!”

Roberto Di Carlo tromba e voce

Eleonora Moro voice

Pino De Vivo sassofono tenore

Marco Mancini pianoforte

Oreste Sbarra batteria

Danilo De Vivo basso elettrico.

I “Louis Mr. Jazz!” hanno debuttato nel dicembre 2012 ed il 30 aprile 2013 hanno pubblicato il loro primo video. Hanno all’attivo numerosissime performaces di successo e partecipazioni a Festival con star di respiro mondiale.

Oltre ai numerosissimi concerti nei teatri, auditorium, atenei e club esclusivi.

Sono stati invitati:

Apertura del concerto degli Spyro Gyra al “Festival Jazz In Campo” Edizione 2013

Eddie Lang Jazz Festival Edizione 2015

Giornata dell’Emigrazione e Eccellenza Molisana Edizione 2016

Hanno celebrato l’ ”International Jazz Day” indetto dall’UNESCO il giorno 30 aprile, dalla prima Edizione 2012 fino agli anni 2013; 2014, organizzando, di propria iniziativa e con il patrocinio di Enti e Istituzioni, registrazioni audio- video; seminari; convegni; concerti jazz e jam session con particolare attenzione ai messaggi etico-formativi rivolti ai giovani.

Il nuovo spettacolo viene presentato sotto forma di Musical con l’aggiunta dei brani più noti del dopoguerra italiano.