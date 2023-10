A Termoli la quarta edizione della “Festa del Cioccolato”

Torna con la quarta edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli dal 19 al 22 Ottobre in Piazza Vittorio Veneto. L’evento, reso possibile grazie al patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’assessorato alla Cultura, Sport e Turismo, è organizzato dall’associazione culturale e di promozione sociale “AMIP” e dal suo presidente Luigi De Letteris e Confeventi.

Rinnovata anche per questa edizione la collaborazione con l’Istituto Alberghiero di

Termoli Ipseoa “Federico di Svevia” che per tutti e quattro i giorni darà vita ad una serie

di iniziative che coinvolgeranno tutti i presenti con laboratori e focus sulla cultura del

cioccolato.

I laboratori “Lezioni di cioccolato”, si terranno giovedì 19 ottobre dalle ore 17:00 alle

21:30, venerdì 20 ottobre dalle ore 10:00 alle 13:30, sabato 21 dalle 10:00 alle 13:30 e

domenica 22 ottobre dalle 17:00 alle 21:30.

Diverse le aziende presenti, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente

prodotti artigianali creando un vero e proprio villaggio itinerante dove si potrà acquistare e

degustare il cioccolato.

All’inaugurazione, che si terrà giovedì 19 ottobre alle ore 17:30, parteciperanno

l’assessore allo Sport Cultura e Turismo del Comune di Termoli Michele Barile, il

presidente di Amip Luigi De Letteris, i rappresentanti di Confeventi e dell’Istituto Ipseoa di

Termoli.