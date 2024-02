Sanità/ Muore dopo il vaccino anti Covid: i familiari indennizzati con circa 100mila euro.

Muore dopo il vaccino anti Covid, riconosciuto il nesso causale tra la somministrazione del siero a un uomo di 70 anni e il decesso: i familiari indennizzati con circa 100mila euro.

L’episodio è avvenuto in periodo di pandemia, nel 2021. L’uomo, residente in Basso Molise, non stava male prima di sottoporsi al vaccino, hanno spiegato gli avvocati Giuseppe Fazio e Quirino Mescia, legali dei familiari della vittima. Dopo qualche giorno i primi malori, il ricovero in ospedale e poi la morte.

I parenti hanno deciso di chiarire cosa fosse accaduto, una risposta poteva arrivare solo dall’autopsia. E’ stata attivata la richiesta di indennizzo al Ministero della Salute, materialmente erogato da Regione e Asrem, dopo gli accertamenti eseguiti da una commissione di valutazione.

Casi come quello avvenuto in Molise si sono verificati in Italia e in altri paesi europei. La procedura tuttavia non si è chiusa. Un’altra richiesta, hanno anticipato i legali, sarà inviata al Ministero.