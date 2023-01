Calcio/ Campobasso 1919 – Ol. Agnonese 2-0

Campobasso 1919

Pinto, Tizzani, Colombo, Ioio, Sabatino, Fazio, Franchi, Vanzan, Ripa, La Montagna, Lombari. All Di Meo.

Ol Agnonese

Castelli, Pierreton, Litterio, Pietrangelo, De Lorenzo, Colaio, Pistillo, Porfilio, Di Ciocco, Brunetti, d’Orta. All Fusaro.

Arbitro: Ferrara di Isernia. Marcatori: al 5′ Ripa, al 46′ Vanzan rig; prima della partita osservato un minuto di silenzio per la morte di Vialli.

Rossoblu , oggi in maglia bianca ,subito in attacco e al 5′ minuto , Ripa di testa segna 1-0 per la propria squadra. Al 15′ azione degli ospiti ma la palla termina fuori, al 24′ angolo per i locali e Ripa di testa manda alto sopra la traversa. Al 30′, si infortuna Colombo che rimane a terra ma poi riprende il suo posto dopo le cure del caso. Al 33′, tiro di Franchi ma castelli blocca la sfera, al 38′, ancora Franchi tira ma la palla termina di poco fuori lo specchio della porta difesa da Castelli. Finisce cosi il primo tempo con le due squadre che vanno al riposo con i locali in vantaggio per 1-0.

Nel secondo tempo, al 46′,l’arbitro assegna un rigore ai padroni di casa per un fallo in area su Ripa,lo batte Vanzan che realizza il 2-0 in favore dei rossoblu. Al 66′, Colombo fa cenno che non riesce a proseguire la gara e Di Meo, lo sostituisce con Colantuono .Al 70′ punizione per gli ospiti , si incarica del tiro Litterio, ma la sfera finisce fuori. Al 80,’ tiro di Vanzan ma Castelli blocca la palla.

Finisce cosi, la partita con la vittoria dei rossoblu che domenica giocheranno a Gambatesa contro la squadra locale.

Arnaldo Angiolillo